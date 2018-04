Ballardini e la seduta dello scandalo: ai social il gesto ricorda… Berlusconi

Samp-Genoa: Ballardini evita la seduta blucerchiata e sui social…

Un gesto quasi rivoluzionario. Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ieri ha rifiutato la seduta che gli spettava nella consueta conferenza del post-partita del Derby della Lanterna (leggi anche: BALLARDINI RIFIUTA LA SEDUTA – VIDEO). Il motivo? Era quella che riportava i colori ed il logo della Sampdoria. Davvero troppo insomma. Immediatamente il gesto del tecnico blucerchiato, dunque, ha fatto il giro della rete. Alcune, come facilmente immaginabili, non propriamente in stile Cambrdige (quelle dei sampdoriani). Altre invece decisamente più entusiaste (quelle genoane). Un po’ di tutto.

Alla fine, c’è così chi insulta l’allenatore del Genoa e chi pone l’accento sull’inutilità del gesto. Poi chi scrive: «Ballardini voleva far sorridere, invece ha fatto ridere». Qualcuno paragona la scena vista ieri a Marassi con un’altra di un po’ di anni: Silvio Berlusconi, ospite di Michele Santoro durante una tribuna politica, che rifiuta di sedersi sulla stessa sedia dove in precedenza si era seduto il rivale Marco Travaglio, mimando poi di pulirla con alcuni fogli. Qui di seguito il meglio e il peggio delle reactions pro e contro il tecnico.