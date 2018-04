Ballardini rifiuta la seduta Samp: «Non sono a mio agio» – VIDEO

Sampdoria-Genoa: nel post-partita del derby il tecnico rossoblu rifiuta di sedersi sulla poltrona blucerchiata e il suo gesto fa il giro dei social

C’è un senso di appartenenza a cui, evidentemente, Davide Ballardini sente di non potersi assolutamente sottrarsi: quello nei confronti del Genoa. Sì, perché il tecnico rossoblu è stato per così tanti anni sulla panchina del suo Grifone (dal 2010 ad oggi, seppure in intervalli diversi), da essere ormai genoano di adozione. Con merito aggiungeremmo. Così tanto genoano da rifiutare anche solo la vista dei colori e poi soprattutto del vessillo dell’avversaria per eccellenza: la Sampdoria. Così ieri dopo il Derby della Lanterna terminato 0 a 0 (leggi anche: SAMPDORIA-GENOA: LE PAGELLE) nella consueta conferenza stampa post-partita l’allenatore ravennate, nella saletta stampa gremita di giornalisti di Marassi, ha preferito evitare di sedersi sulla poltrone che riportava colori ed effigie dei blucerchiati. Un gesto, a suo dire, di rispetto.

Così Ballardini, che non poteva sedere sulla sua solita poltrona rossoblu (ieri, secondo sorteggio di calendario, era la Samp che giocava in casa e che quindi organizzava la partita) alla vista della seduta riservata solitamente a Marco Giampaolo, ha fatto un passo di lato affermando, di fronte agli inviati: «Non mi trovo a mio agio». E, molto semplicemente, non si è seduto, rispondendo alle domande del post-match in piedi, leggermente chinato sullo scranno, proteso verso il microfono. Al collega, Marco Nosotti di Sky Sport,che gli faceva notare l’atipicità del gesto, il tecnico del Genoa ha risposto sornione, accennando un sorriso furbetto: «È una forma di rispetto». Rispetto molto apprezzato evidentemente dalla tifoseria rossoblu, un po’ meno da quella blucerchiata, come ovvio che sia. A Ballardini, di allenare la Sampdoria, allora non capiterà mai. Forse.