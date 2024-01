Balotelli contro Dimarco: «Esultanza assurda e maleducata»

L’ex attaccante del Milan, Mario Balotelli, ha detto la sua sull’esultanza di Federico Dimarco, polemica, durante Inter Verona

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Mario Balotelli ha parlato di alcuni temi dell’ultimo turno di Serie A: su tutti l’esultanza di Federico Dimarco a Henery durante Inter-Verona.

L’ESULTANZA DI DIMARCO IN FACCIA AD HENERY – «È assurda, non ci si comporta in questo modo. Non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l’avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere».

