Balotelli Genoa, fumata bianca sempre più vicino per il ritorno dell'attaccante in ritiro - Calcio News 24

Balotelli Genoa, fumata bianca sempre più concreta per il ritorno dell’ex attaccante milanista in Italia. Le ultime di mercato

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti sull’ex Milan Mario Balotelli. L’attaccante è pronto a tornare in Italia:

PAROLE – «Mario Balotelli vuole giocare in Serie A, il Genoa può essere un’opportunità. Nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti: il club rossoblù vuole prendere un attaccante svincolato, a maggior ragione dopo l’ennesimo infortunio della stagione (Vitinha). E alla larga da recenti e infondate smentite che volevano il club non interessato perché impegnato alla ricerca di un centrocampista offensivo. Il Genoa ha aperto, Balotelli anche, quindi i dialoghi sono in corso: non ci sono accordi, ma si sta lavorando per arrivare a una soluzione. Sullo sfondo, per ora nulla di più, il Torino che non ha affondato dopo il grave infortunio a Zapata».