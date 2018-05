Balotelli-Inter a una condizione: clamorosa ipotesi dalla Francia

L’attaccante lascerà il Nizza a fine stagione. Mario Balotelli può tornare in Serie A: ci potrebbe pensare anche l’Inter

Mario Balotelli può tornare in Serie A. L’attaccante italiano, autore di un grandissimo gol ieri in Marsiglia-Nizza, piace alla Roma ma non solo. Il giocatore è finito nel mirino anche di Borussia Dortmund, Los Angeles e Olympique Marsiglia ma vorrebbe tornare a giocare nel nostro campionato. Mario vuole l’Italia e secondo France Football non è da escludere una clamorosa pista Inter. Il giocatore potrebbe farsi prendere dalla nostalgia e tornare nel suo vecchio club.

Al momento, è meglio precisarlo, non c’è nulla ma la suggestione di mercato lanciata dalla Francia nasce dal possibile addio di Mauro Icardi. I nerazzurri potrebbero cedere il centravanti argentino per puntare su Lautaro Martinez ma anche su un altro attaccante. Se Icardi dovesse andare via lascerebbe un vuoto in attacco che potrebbe essere colmato proprio da Bad Mario che potrebbe prendersi una rivincita con il suo vecchio club.