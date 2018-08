Balotelli Napoli, il calciatore del Nizza manda messaggi d’amore alla città: «Amo napoli e i napoletani»

Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli. Ancora una volta, dopo il botta e risposta tra Perotti e Suso, a essere protagonista è Instagram. Il giocatore azzurro ha lanciato sul social una story interattiva, identica a quella del calciatore della Roma: «Fammi una domanda». I tifosi non si sono risparmiati e qualche domanda è proprio arrivata in merito al suo mancato approdo al Napoli, dato spesso come vicino ma mai concretizzatosi. «Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente!», la risposta di Supermario. Tuttavia, il giocatore del Nizza non nasconde il suo amore per la città: «Ho una figlia mezza napoletana, ho amato una donna napoletana.. Amo i napoletani e amo il tifo napoletano e amo napoli!».

Mario Balotelli è rinato al Nizza, dove quest’anno ha siglato ben 18 reti. L’attaccante è stato il sogno del Marsiglia quest’estate, ma alla fine le società non si sono accordate e l’ex Milan e Inter è rimasto in rossonero. Ma l’Italia chiama e, più che il Napoli di De Laurentiis, un pensierino ce l’ha fatto il Parma. Una trattativa molto difficile, soprattutto per una neo promossa, ma che fa sognare i tifosi ducali. Al calciatore piace la destinazione, ma tutto dipende anche dalla squadra francese, che dovrà trovare un sostituto: Kean al momento sembra il preferito dal nuovo tecnico Patrick Vieira.