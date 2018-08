Curioso scambio di battute tra Diego Perotti e Suso su Instagram, terminato con l’esterno argentino che chiede al collega di approdare a Roma

Da possibile partente a reclutatore di giocatori. Diego Perotti è stato fin da giugno uno dei nomi papabili per sfoltire il parco attaccanti della Roma. Offerte soddisfacenti però non sono pervenute a Monchi, che invece di sfoltire ha pensato solo a comprare: è arrivato Kluivert e si proverà ad acquistare un altro esterno. Bailey è il nome nuovo, ma occhio anche ad un vecchio pallino giallorosso: Suso.

Proprio Perotti doveva finire al Milan nella trattativa per l’esterno e invece è stato l’argentino ad invitare il rossonero a fargli compagnia a Roma. La scorsa notte El Monito si è divertito a rispondere ad amici ed ex compagni tramite l’adesivo “Fammi una domanda” nelle stories di Instagram. Quando poi, con ironia, il calciatore del Milan è intervenuto dicendogli: «Lascia queste cose per favore, hai già due bambini», il calciatore giallorosso ha risposto: «Vuoi venire a giocare a Roma con me, giusto?». Probabilmente niente di preoccupante per i tifosi rossoneri, ma una cosa è certa nel mercato di quest’anno: mai dire mai.