Calciomercato Roma, Bailey: «Giallorossi e alcuni club inglesi sulle mie tracce»

La Roma sta ancora cercando un esterno offensivo. Leon Bailey del Bayer Leverkusen confessa l’interesse dei giallorossi nei suoi confronti

La Roma vuole piazzare il colpaccio di calciomercato prima della chiusura della finestra estiva prevista per il 17 agosto. L’obiettivo giallorosso rimane un esterno offensivo che vada a completare l’attacco della squadra di Eusebio Di Francesco. Dopo la trattativa sfumata per Malcom, si è parlato dell’interesse di vari giocatori che potrebbero fare al caso del club capitolino. Tra questi sembra esserci anche l’esterno del Bayer Leverkusen, Leon Bailey che già nelle scorse settimane era finito nel mirino giallorosso.

A confermare l’interesse è lo stesso giocatore che, durante un’intervista alla rivista tedesca Kicker, ha ammesso che alcuni club come Roma, Chelsea e Liverpool sono sulle sue tracce. Bailey ha poi aggiunto che se una di queste società vuole realmente acquistarlo deve parlare con il suo entourage e con la dirigenza delle Aspirine. Infine il ventunenne esterno giamaicano ha dichiarato che il suo vero obiettivo non è il calciomercato, ma quello di crescere e migliorare in vista del futuro.