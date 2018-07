Prosegue la campagna rafforzamenti della Roma, con Monchi ancora a caccia di giovani talenti con cui puntellare la rosa: ecco il nome di Leon Bailey

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha un autentico talento, da sempre peraltro, nello scovare i giovani dal grande potenziale. Come successo con il Siviglia, sta costruendo un roster in cui si miscelino insieme calciatori di esperienza e baby giocatori, che rappresentano un vero patrimonio in ottica di plusvalenze future. Dopo aver perso Malcom, passato a sorpresa al Barcellona, il ds sta scandagliando il mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Tanti i nomi in ballo, da Berardi a Suso passando per Neres e Bailey.

Leon Bailey è un’ala sinistra, classe 1997, di nazionalità giamaicana. Milita nel Bayer Leverkusen dal gennaio 2017, che lo prelevò per 13 milioni circa dal Genk. Fin qui ha messo insieme 38 presenze ufficiali, 9 gol e 7 assist in totale. Stando a quanto si legge su Sky Sport, il nome di Bailey starebbe per raggiungere la vetta delle preferenze della società giallorossa per riempire lo slot di esterno d’attacco. Sarebbe un acquisto sulla falsariga di quelli già messi a segno con Ante Coric e compagnia: giovane, talentuoso, di prospettiva. Il mercato della Roma ha lo stesso comun denominatore.