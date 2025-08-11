Balotelli: «Non mi hanno permesso di fare il padre. Gioco ancora 2-3 anni, cerco un club che…». Le dichiarazioni di Super Maio

Alla vigilia del suo 35° compleanno, che festeggerà domani, Mario Balotelli fa il punto sulla sua carriera in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante è attualmente svincolato dopo aver concluso a parametro zero la sua esperienza con il Genoa ed è in cerca di una nuova squadra.

SE MI SENTO PIÙ CONSAPEVOLE COME PADRE? – «Non mi ė mai stato permesso di essere presente fino in fondo e col tempo mi sono reso conto di quanto sia meravigliosa questa responsabilità».

DA QUANTO NON VEDO I MIEI FIGLI? – «Con Pia va meglio perché Raffaella è più disponibile, ma con Lion è più difficile. Finché non cambiano certe leggi…».

DOVE MI VEDRETE IN CAMPO? – «Vorrei rispondere ma non riesco (e ride)».

IL MIO SOGNO? – «Giocare nel Real Madrid…».

IN REALTÀ? – «Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock».

DOVE? – «Ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Vedremo. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui».

COME VEDO LA NUOVA SERIE A? – «Non seguo la tv, non mi aggiorno».

POLEMICO? – «Sono innamorato del calcio giocato. Però stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti 1,90 metri, ma nessuno salta più l’uomo. Anche perché adesso appena i ragazzini fanno un tunnel finiscono in castigo».

COSA MANCA NELLA MIA CARRIERA? – «In generale potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più».

EPPURE HO SEGNATO 14 GOL, COME RIVERA – «Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata».

OCHI ATTACANTI DI QUALITÀ IN ITALIA – «È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono».

CHI SFONDA TRA PIO ESPOSITO, CAMARDA E VENTURINO? – «Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio».