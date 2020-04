Balotelli Rocco Siffredi, Cellino: «Mi mette in imbarazzo»

Massimo Cellino parla della diretta Instagram interrotta tra Mario Balotelli e Rocco Siffredi. Ecco le parole del presidente del Brescia

Massimo Cellino, ai microfoni di Radio Sportiva, parla della diretta Instagram non concessa a Balotelli con Rocco Siffredi.

«Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l’ha sovresposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza».