Balotelli: «Salernitana? L’idea c’era, ma l’offerta...»

Mario Balotelli, attaccante, ha parlato a Tv Play del suo possibile trasferimento alla Salernitana non andato in porto nel mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola. Per quanto riguarda il mio ritorno in campo, venerdì torno a giocare. Il mio obiettivo è segnare almeno dieci reti nelle ultime 14. Il rigorista della squadra sono ovviamente io».