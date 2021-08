Barcellona, i tifosi contro Griezmann: «L’addio di Messi è colpa tua»

I tifosi blaugrana contro l’attaccante francese, la cui permanenza avrebbe contribuito all’addio dell’argentino Lionel Messi

Tra Lionel Messi e il Barcellona è finita. I blaugrana non riescono a depositare il nuovo contratto dell’argentino per via delle norme della Liga e dell’alto monte ingaggi, al quale contribuiscono e non poco i 18 milioni netti che guadagna a stagione Antoine Griezmann.

Al suo ingresso nel centro di allenamento, l’attaccante francese, che ha rifiutato categoricamente la cessione, è stato preso di mira da alcuni tifosi, che gli hanno addossato la colpa per il mancato rinnovo del loro idolo: