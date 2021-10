Barcellona: ricoverato in ospedale il Kun Aguero

Aguero, dopo un problema al torace è stato portato in ospedale per degli esami cardiaci, a comunicarlo è il Barcellona

In casa Barcellona preoccupano le condizioni del Kun Auguero. L’attaccante argentino ha riportato un problema al torace nelle ultime ore e la società ha deciso di far ricoverare il ragazzo in ospedale per dei controlli cardiologici.

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021

Nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti sulle condizioni di Aguero.