Barcellona, Depay: «Messi? Che delusione. Non l’ho neanche conosciuto»

Barcellona, Depay: «Messi? Che delusione. È arrivato in ritardo e non l’ho nemmeno potuto conoscere»

Protagonista assoluto in questi primi mesi al Barcellona, Memphis Depay ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Periodico. Di seguito le parole dell’attaccante olandese.

«Sono stati tutti molto gentili e mi hanno facilitato la vita. Piqué mi ha aiutato molto perché il suo inglese è buono. Con Alba mi sono anche divertito molto. Certo, mi trovo bene con De Jong e Dest, perché già li conoscevo. C’è un bel clima nello spogliatoio. Messi? Non l’ho nemmeno conosciuto. È arrivato in ritardo al precampionato per via della sosta dopo la Copa América e non ho potuto nemmeno salutarlo» ha dichiarato.