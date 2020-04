Griezmann sta molto faticando nella sua prima stagione a Barcellona. I numeri mostrano il suo calo offensivo

L’acquisto di Griezmann da parte del Barcellona è stata una delle operazioni di mercato più importanti dell’anno precedente. Il francese sta però deludendo: non riesce a intendersi bene con Messi visto che spesso occupano le stesse zolle. Non sta aiutando bene una squadra che soffre tremendamente l’assenza di profondità e verticalità: il francese tende infatti a volere palla sulla figura. Spesso è confinato a sinistra, posizione in cui non riesce a incidere, visto che patisce molto quando non può rientrare sul piede forte.

I numeri dimostrano il suo crollo offensivo: appena 0.31 Expected Goals su azione per 90′, mentre con i colchoneros aveva quasi sempre superato gli 0.40. Anche come rifinitore è calato molto: 0.16 Expected Assists per 90′, mentre l’anno scorso era a 0.25. Insomma, l’ex Atletico Madrid sta faticando molto a emergere.