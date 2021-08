Barcellona, Koeman: «Dico ai tifosi di fidarsi di noi. Depay fantastico»

Ronald Koeman ha parlato dopo la vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad: le sue dichiarazioni

«Era importante debuttare con una vittoria frutto di questo atteggiamento e di questo gioco dopo ciò che è successo. Forse abbiamo avuto qualche difficoltà nel finale, ma penso che abbiamo meritato i tre punti. La nostra prima mezz’ora è stata fantastica. Anche se in campo c’erano solo 20mila tifosi, sembrava che ce ne fossero di più. Ne abbiamo bisogno, loro ci aiutano e dobbiamo essere forti in casa. Per me è stato fantastico sotto tutti i punti di vista. Dico ai tifosi di fidarsi di noi: per tutto l’anno avremo un atteggiamento per cercare di vincere. Eric è stato molto bravo in difesa. Siamo stati bravi sia a livello posizionale che in velocità. Memphis ha fatto un ottimo lavoro, con un fantastico assist in occasione della prima rete. È stato molto marcato dai giocatori della Real Sociedad: ha fatto grandi giocate e forse meritava di segnare un gol».