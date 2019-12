Barcellona: la generosità difensiva di Griezmann

Griezmann è sempre più importante per il Barcellona. Valverde gli chiede grande lavoro in fase di non possesso

Dopo un iniziale periodo di difficoltà, l’inserimento di Griezmann a Barcellona sta andando sempre meglio. L’ex Atletico ha fatto la differenza contro la Real Sociedad, punendo soprattutto in contropiede (così ha trovato il primo gol). In generale, considerando che il primo pressing dei blaugrana non funziona sempre bene e che a Messi e Suarez non viene chiesto un grande lavoro difensivo, il francese è determinante.

Griezmann fa infatti ripiegamenti molto profondi, fa l’esterno sinistro nel 442 con cui i blaugrana si dispongono in fase di non possesso. Un esempio nella slide sopra, col Barcellona schiacciato dietro a causa del palleggio della Real Sociedad. Anche se non sempre si prende le copertine, Griezmann è molto generoso in fase difensiva.