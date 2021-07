Barcellona, Laporta: «Progressi per il rinnovi di Messi. Griezmann? Contiamo su di lui»

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato del futuro in blaugrana di Lionel Messi e Antoine Griezmann

Joan Laporta, presidente del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Memphis Depay ha parlato anche del futuro in blaugrana di Messi e Griezmann.

RINNOVO MESSI – «Leo ha sempre detto che vuole continuare e stiamo facendo progressi nelle trattative legate al rinnovo di contratto. Rafa Yuste e Mateu Alemany stanno lavorando tanto per far sì che questo sogno si possa realizzare. Vogliamo che continui a giocare con giocatori di grande talento come Memphis».

GRIEZMANN – «Griezmann ha un contratto con noi e a meno che non ci siano offerte importanti contiamo su di lui. Il mercato sta iniziando a muoversi e siamo aperti a tutte le proposte che arriveranno perché dobbiamo rispettare degli equilibri. Studieremo ogni offerta e occasione sul mercato per fare una squadra competitiva».