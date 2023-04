Barcellona, Llopis: «Messi? Solo fumo negli occhi per il caso Negreira»

Le parole di Jaume Llopis, ex membro della Commissione Espai Barça: «Non c’è nessuno nel club con la capacità di gestione per rimettere a galla il club»

Jaume Llopis, ex membro della Commissione Espai Barça, ha parlato della situazione in casa Barcellona, tra il caso Negreira e il possibile ritorno di Messi. Di seguito le sue parole a Radio Marca.

«Messi? Impossibile, è una cortina di fumo perché la gente non parli del ‘caso Negreira’. Messi era disposto a rinegoziare. Non conosciamo il debito, né i contratti, né il finanziamento dell’Espai Barça. Non c’è nessuno nel club con la capacità di gestione e l’esperienza rimettere a galla le aziende in crisi».