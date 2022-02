ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barcellona Napoli, i convocati di Xavi: Araujo ko, presente Dembélé. I giocatori a disposizione al Camp Nou

Xavi ha diramato l’elenco dei convocati del Barcellona per la gara che avrà inizio tra qualche ora al Camp Nou contro il Napoli. Confermata l’assenza di Araujo, c’è invece Dembélé. Tanti assenti tra le fila blaugrana: Ansu Fati, Lenglet, Depay Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves che non è in lista UEFA:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas

DIFENSORI: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza.

CENTROCAMPISTI: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.

ATTACCANTI: Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, Braithwaite, Luuk de Jong.