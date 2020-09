Barcellona, primo allenamento in gruppo per Messi – VIDEO

Lionel Messi torna ad allenarsi in gruppo. Dopo il polverone alzato nelle ultime settimane e la voglia di lasciare la Catalunya, l’argentino è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020