Barcellona, quarta leva salva-bilancio: in vendita un’altra percentuale di Barça Studios

Il Barcellona approva la quarta leva salva-bilancio: ora un’altra percentuale di di Barça Studios è in vendita. I dettagli

Il Barcellona in cerca di un nuovo metodo per iscrivere i suoi giocatori alla Liga. I blaugrana, secondo TV3, hanno approvato la quarta leva salva-bilancio mettendo in vendita il 25% di Barça Studios, che crea i contenuti multimediali e non solo del club.

Trattative avviate con il gruppo israeliano Ownix, mentre già un 24,5% era già stato venduto a Socios.com.