Come vedere Barcellona-Real Madrid in tv: tutte le info sul Clasico

Barcellona-Real Madrid in streaming ed in diretta tv: ecco tutte le informazioni su come seguire il Clasico della Liga 2017/2018, passerella finale per Iniesta e i campioni catalani

Si scaldano i motori, tutto pronto per Barcellona-Real Madrid, Clasico numero 238 di una storia che è ormai diventata leggenda. La partita, in programma per domenica 6 maggio 2018 alle ore 20.45 presso lo stadio Camp Nou di Barcellona, sarà di fatto il gran finale di questa edizione de La Liga, anche se molto meno decisivo rispetto al recente passato. Il Barcellona si è già infatti laureato campione una settimana fa circa grazie alla vittoria contro il Deportivo La Coruna: al momento la squadra catalana vanta 86 punti in classifica quando mancano tre giornate alla fine del campionato (ma lo stesso Barcellona deve comunque ancora recuperare una gara) ed è a +11 sull’Atletico Madrid (che, al contrario, non ha partite da recuperare) e a +15 sul Real. Una partita non ricchissima di significati tecnici se vogliamo dirla tutta: mentre i blaugrana giocheranno con la tranquillità del risultato acquisito, le Merengues risparmieranno energie in vista della finale di Champions League col Liverpool.

C’è però molto di più: un significato simbolico incancellabile. Sarà questo infatti l’ultimo Clasico di una carriera lunghissima e strepitosa di Andres Iniesta: il genio spagnolo del Barcellona ha annunciato qualche giorno fa ufficialmente l’addio alla squadra dopo un ventennio circa di vittorie incredibili (leggi anche: INIESTA IN LACRIME: IL TRIBUTO – VIDEO) e soltanto in suo onore il Camp Nou dovrebbe essere a dir poco gremito. Non si sa se, oltre al tributo dei suoi tifosi, arriverà anche quello del Real Madrid, che potrebbe onorarlo con un “pasillo” (la passerella finale prima della gara tra le due ali della squadra avversaria). “Pasillo” che comunque, come già annunciato dall’allenatore madridista Zinedine Zidane, non riguarderà di sicuro gli altri giocatori del Barcellona: la consuetudine spagnola di onorare la squadra vincitrice della Liga nell’ingresso in campo non verrà ossequiata dei Blancos, che hanno accusato i catalani di non aver fatto altrettanto in occasione delle loro ultime vittorie internazionali. Staremo a vedere, ma anche questo sarà motivo di interesse per guardare Barcellona-Real Madrid: ecco come seguirlo in tv.

Barcellona-Real Madrid in streaming: come vederla

Barcellona-Real Madrid verrà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta esclusiva sulle frequenze italiane di Fox Sports (canale 204 di Sky e in HD al canale 265). Ricordiamo in ogni caso che sarà possibile vedere il Clasico soltanto per coloro che avranno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la gara anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile soltanto tramite l’app per abbonati Sky Go.

Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni

Queste le probabili formazioni dell’incontro:

QUI BARCELLONA – Ernesto Valverde conferma ovviamente titolare inamovibile Iniesta per l’ultima passerella, ma in verità non dovrebbe cambiare moltissimo rispetto al recente passato. Possibile che il tecnico spagnolo opti dunque per il solito 4-3-3, con il solito tridente offensivo composto da Leo Messi, Luis Suarez e Philippe Coutinho. Possibile però anche che alla fine ci siano novità con l’innesto di un uomo in più sulla fascia a destra a centrocampo (potrebbe essere Ousmane Dembelé) a svantaggio di Coutinho, che verrebbe così destinato alla panchina.

QUI REAL MADRID – La finale di Champions del 26 maggio è ancora parecchio lontana, così Zidane, sebbene già focalizzato su quella partita, non dovrebbe stravolgere l’impianto della squadra risparmiamo uomini fondamentali. In campo allora tutti i giocatori reduci dalla semifinale di martedì contro il Bayern Monaco, in avanti confermatissimo il duo composto da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, mentre sulla trequarti non dovrebbero – ancora – trovare spazio né Isco né Gareth Bale a favore della stella nascente Marco Asensio, ormai vero e proprio titolare.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, iniesta; Messi, Suarez, Coutinho

REAL MADRID (4-3-1-2) – Keylor Navas; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio; Cristiano Ronaldo, Benzema

Barcellona-Real Madrid: curiosità e statistiche

Ecco alcuni dei numeri e delle curiosità di Barcellona-Real Madrid:

397 i precedenti: 93 le vittorie catalane, 95 quelle del Real, 49 i pareggi

i precedenti: le vittorie catalane, quelle del Real, i pareggi Real Madrid a 4 gol dal record di 400 nel Clasico

dal record di nel Clasico 25 le vittorie della Liga per il Barcellona, solo il Real ha fatto meglio: 33

le vittorie della Liga per il Barcellona, solo il Real ha fatto meglio: Con 4 partite da giocare, il Barça è campione col più largo anticipo della Liga

è campione col più largo anticipo della Liga Il Barcellona è imbattuto nelle ultime 41 partite della Liga: record

della Liga: record Con 32 gol Messi è il capo-cannoniere del torneo inseguito da Ronaldo a 24

Messi è il capo-cannoniere del torneo inseguito da Ronaldo a Se il Barcellona non perderà da qui alla fine, sarà campione imbattuto

Solo il Real Madrid nel 1932 divenne campione di Liga senza mai perdere

Leggi anche: COME SEGUIRE LE PARTITE IN STREAMING