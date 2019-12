Barcellona Real Madrid: Valverde dà solidità a Zidane

Federico Valverde è una delle sorprese di questa stagione del Real Madrid. Il centrocampista uruguagio sta dando grande solidità

Uno dei meriti della ritrovata solidità del Real Madrid di Zidane consiste nel rendimento strepitoso di Federico Valverde. Il centrocampista uruguagio fa la differenza tanto da mezzala quanto, più saltuariamente, da vertice basso.

Al Mestalla, per esempio, ha dato ordine davanti alla difesa nel 4141 con cui il Madrid si è difeso. Si esalta sia nell’aggredire in avanti che nel proteggere la retroguardia quando ci si difende più bassi, possiede infatti un notevole senso della posizione. Contro Messi, sarà fondamentale l’apporto in non possesso di Valverde.