Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, ha parlato di Lewandowski ai microfoni di Cadena SER. Le sue dichiarazioni:

«Finché non saremo in grado di ammortizzare tre volte quel che costerebbe il suo acquisto, non sarà possibile prenderlo».