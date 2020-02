Quique Setien ha parlato della cessione di Carles Perez alla Roma avvenuta negli ultimi giorni di mercato

«Mi sono pentito di aver dato il via libera per la partenza di Carles Perez. L’infortunio è una disgrazia. A sapere prima cosa sarebbe successo, non lo avrei mai lasciato andare alla Roma. Mi pento di aver dato il via libera».