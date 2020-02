Quique Setién ha parlato in conferenza stampa del botta e risposta tra Lionel Messi ed Eric Abidal – VIDEO

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, ha parlato del botta e risposta a distanza tra Eric Abidal e Lionel Messi. Queste le parole del tecnico blaugrana.

«Questa situazione interessa a voi, non a me. Io mi concentro su quello che mi devo concentrare, cioè il calcio. Il resto non mi interessa».