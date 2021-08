Barcellona, tegola Aguero: starà fuori otto settimane

Sergio Aguero dovrà rimandare il proprio debutto con i blaugrana a causa di un infortunio che lo terrà ai box per un paio di mesi

C’è preoccupazione nell’ambiente Barcellona per l’infortunio di Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha saltato ieri la partita contro la Juventus, valida per il Trofeo Gamper, a causa di un infortunio al polpaccio. La diagnosi, come riportato dal quotidiano spagnolo As, è peggiore del previsto. Strappo tendineo all’interno del polpaccio, che potrebbe lasciarlo fuori dal campo per circa otto settimane.

Se in un primo momento il rientro dell’ex City era atteso dopo la pausa per le Nazionali di settembre, ora tutto fa pensare che, prima di ottobre, non lo si vedrà scendere in campo con la sua nuova squadra.