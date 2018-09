Barella all’Inter: domani avversario, tra un anno in nerazzurro. Lo porta Nainggolan

Nicolò Barella è uno dei sogni di mercato dell’Inter. Il centrocampista domani sarà avversario, tra un anno potrebbe arrivare a San Siro

E’ Nicolò Barella il colpo del futuro interista? Il centrocampista classe ’97 è un vero e proprio pallino della dirigenza nerazzurra. Il calciatore del Cagliari è considerato uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo e presto potrebbe compiere il definitivo salto di qualità. L’Inter lo segue ormai da diverso tempo e potrebbe sfruttare l’amicizia con Radja Nainggolan (i due hanno lo stesso procuratore) per strappare un accordo con il centrocampista dei sardi.

Il presidente Giulini in estate ha detto no a parecchie offerte ma tra qualche mese potrebbe cambiare idea. Il giocatore, nell’estate del 2019, potrebbe lasciare il Cagliari per tentare l’avventura in una grande squadra. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter rimane una delle principali candidate al suo acquisto. Tanti club inglesi sono sulle sue tracce ma i nerazzurri possono sfruttare i buoni rapporti con Radja e soprattutto con l’agente Beltrami per battere la concorrenza. Domani Nicolò sarà avversario dell’Inter in uno degli anticipi della settima giornata di campionato, ma tra qualche mese il giocatore potrebbe svestire la maglia del Cagliari per indossare quella dell’Inter. I nerazzurri sono pronti all’assalto. Anzi, ci stanno già provando.