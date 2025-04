Barella sempre più leader: la quotazione cresce, ma lui pensa solo all’Inter e alla Champions

Nicolò Barella ha illuminato nella vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: il valore di mercato aumenta, ma lui pensa solo ai nerazzurri

Nicolò Barella ha incantato tutti nella notte di Monaco, dominando il centrocampo dell’Allianz Arena come un ballerino che guida il gioco con eleganza e intensità. Tra i tifosi dell’Inter che lo paragonano a Nicola Berti e i sognatori che lo vedono già nella storia nerazzurra, Barella ha dimostrato di essere il cuore pulsante della squadra. Il suo talento è riconosciuto anche dai dati: con una valutazione di 80 milioni su Transfermarkt, è tra i centrocampisti più costosi al mondo – alla pari con profili come Rice e Mac Allister – e l’Inter stessa lo considera da oltre 100 milioni. Una crescita esplosiva, continua, che lo rende il giocatore italiano più prezioso del momento.

Il fascino che Barella ha per il Bayern è noto, ma nonostante le offerte folli, come quella dell’Al Hilal da 35 milioni a stagione, il centrocampista ha sempre detto no, anche a Guardiola e al Manchester City. Perché, come riportato da la Gazzetta dello Sport, lui ha un piano: Inter, Nazionale, vittorie e sogni da realizzare. Nel 2019 è arrivato come mezzala, oggi è tutto: mediano, regista, incursore. Operaio e artista, leader silenzioso e simbolo di un’Inter ambiziosa. Gli manca solo la Champions.