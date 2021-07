Siparietto in conferenza per Barella che ha risposto così ad una gaffe da parte di una giornalista presente

Nicolò Barella è stato protagonista di un curioso siparietto in conferenza stampa.

Alla domanda su come avesse vissuto le notti magiche di Italia 90, avendo avuto 7 anni, Barella ha corretto la giornalista che aveva posto il quesito: essendo il centrocampista azzurro del 1997, durante il Mondiale in Italia non era ovviamente ancora nato: «Italia 90? Avevo -7 anni».

Ecco il video, ripreso dall’utente @AverageJuventinoGuy.