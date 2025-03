Bargiggia a Milannews24: «Ecco come potrebbe meritarsi la conferma Conceicao. Allegri come suo sostituto? Scelta peggiore possibile. Sullo Scudetto...»

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del momento dei rossoneri e non solo: le sue parole in esclusiva



Milannews24, ha intervistato in esclusiva il giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia. Le dichiarazioni sul momento dei rossoneri, Conceicao e molto altro:

Dopo le ultime due vittorie contro Lecce e Como, il Milan può ancora centrare la qualificazione alla prossima Champions League?

«Numericamente ci può arrivare perchè ci sono 6 squadre in 6 punti quindi a livello matematico c’è la possibilità per tutti. Il Milan ha dato dei segnali perchè ha reagito più volte da svantaggi dimostrando di essere viva e connessa con il proprio allenatore. Però è una squadra che non riesce ad essere costante ancora dentro le partite e quindi ritengo sia molto difficile che possa raggiungere la Champions League. Sarà importante la reazione delle squadre concorrenti del Milan nel prossimo turno, a partire dalla Juve».

Da qui a fine stagione il migliore scenario possibile per il Milan sarebbe quello di arrivare tra le prime 4 e vincere la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Se questa eventualità si verificasse Conceicao meriterebbe la conferma?

«Chiaro che vincendo un altro trofeo e arrivando in Champions Conceicao per me si meriterebbe di essere confermato per la prossima stagione e i motivi sono due. Intanto perchè questi continui cambi di allenatore sulla squadra e sulla programmazione del lavoro non fanno bene e poi perchè, come dicevo prima, la squadra sta dimostrando di seguire il proprio tecnico che ha dimostrato anche di lavorare con passione apportando pure degli accorgimenti importanti come l’utilizzo di Bondo e il maggior minutaggio dato a Musah. Anche dentro al Milan penso ci siano alcuni pensieri di riconferma, certo dipenderà da qui alla fine».

A 9 giornate dal termine chi vede favorito per la vittoria dello scudetto?

«Nonostante i maggiori impegni vedo favorita l’Inter perchè nella gara contro l’Atalanta ha dimostrato di aver ritrovato una condizione fisica accettabile e giocatori fondamentali come Cahanoglu. Thuram sta crescendo nonostante il problema alla caviglia e poi rientrerà anche Dimarco. Sono loro quindi i favoriti».

Infine una domanda sulla Nazionale: il risultato del doppio confronto con la Germania quanto inciderà sul percorso di Spalletti in Azzurro?

«Non penso che l’esito della doppia sfida con la Germania avrà incidenza sul futuro di Spalletti che ha un contratto con la Nazionale fino al prossimo Mondiale. Non ho grossi dubbi al riguardo».

