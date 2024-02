Bari, Marino in discussione? La risposta spiazza tutti

Pasquale Marino, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo la debacle contro il Palermo

Pasquale Marino, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo la debacle contro il Palermo in Serie B. Le sue dichiarazioni:

CONFERENZA – «Io in discussione? E cosa dovrei rispondere? Se in un momento di difficoltà rispondo che mi sento tranquillo potrei passare per arrogante. Se dico che mi sento in discussione potreste scrivere che mi sono arreso. C’è un direttore sportivo, dovete rivolgere a lui questo tipo di domande»