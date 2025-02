Bari Sampdoria, parla il doppio ex della partita Volpi: «Classifica? Non posso giudicare dall’esterno, ma vedendo le partite...»

Bari Sampdoria, ecco qui di seguito le parole in vista del match contro i biancorossi del doppio ex della gara Sergio Volpi

Ecco di seguito le dichiarazioni di Sergio Volpi sulla classifica al momento in Serie B per la Sampdoria, a la Repubblica. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista:

SULLA CLASSIFICA DI SERIE B: «Leggo la formazione e dovrebbe stare dalla parte sinistra della classifica. Ora, però, non conta, serve lottare e tirarsi fuori. Non posso giudicare dall’esterno, ma vedendo le partite non sempre hanno reagito alle difficoltà nel modo giusto; dovrebbero trasmettere più cattiveria e personalità. Si può anche non vincere, ma occorre uscire sempre dal campo dopo aver dato tutto».