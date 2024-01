Verona Frosinone, Baroni: «Vietato mollare, e sul mercato...»

L’allenatore del Verona Baroni si è espresso così sulla partita giocata oggi tra il Frosinone e la sua squadra

Baroni ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Frosinone e l’Hellas Verona.

«Mi è piaciuta la prestazione, io questa squadra non la faccio mollare per nessun motivo e hanno dato una risposta a tutti. Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo alto, poi è normale che con tanti giocatori nuovi siamo un po’ calati. Mercato? Questione di testa. Chi non vuole rimanere se ne vada»