Verona, conferenza Baroni: «Da Ranieri si può solo imparare»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni:

CAGLIARI-VERONA – «Da uno come Ranieri si può solo imparare, l’ho avuto come allenatore anche a Napoli, già da lì ho avuto modo di conoscere le sue capacità. Sarà una lotta salvezza durissima ma noi ci siamo per tenere duro fino alla fine».

SUSLOV E FOLORUNSHO – «Sono situazioni diverse, la caviglia è sempre delicata. Sono ragazzi che hanno avuto il premio della nazionale che porta via energie fisiche e mentali. Con i ragazzi che sono rimasti abbiamo fatto un bel lavoro in vista di una partita difficile su un campo storicamente ostico».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24