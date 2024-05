Cagliari, attesa per la sfida contro il Lecce: le informazioni sui biglietti

Il Cagliari si prepara al match di campionato contro il Lecce di Gotti. Le informazioni sui biglietti per lo stadio

Il Cagliari è pronto ad affrontare il Lecce dopo il pesante ko esterno contro il Genoa. Ecco tutte le indicazioni circa i biglietti per la sfida in programma sabato 5 maggio alle ore 12:30 alla Unipol Domus.

COMUNICATO – «I biglietti per la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Lecce di domenica 5 maggio alle ore 12.30, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A, saranno disponibili dalle ore 16 di oggi martedì 30 aprile. I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online (CLICCA QUI) nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.

Esclusivamente nella giornata di venerdì 3 maggio (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00) sarà possibile acquistare il tagliando anche presso il Ticket Service dell’Unipol Domus. SETTORE E PREZZI: Distinti: €40; Tribuna Blu: €50; Tribuna Rossa: €100; Utilizzando il servizio Ticketag (clicca qui) sarà possibile rivendere il proprio abbonamento per la singola gara e acquistare biglietti nei settori sold out: Curva Nord e Curva Sud (€30) e Distinti Laterali (€40).

È consentito il cambio utilizzatore presso il Ticket Service dell’Unipol Domus (lun: 9.30-12.30; mer: 15-18; ven: 9.30-12.30 e 15-18) al costo di 2,50€. Il Ticket Service resterà chiuso il giorno 1 maggio. Il giorno gara per motivi tecnici i cambi supporto e cambio utilizzatore possono essere effettuati esclusivamente on line entro e non oltre 4 ore. I diversamente abili potranno acquistare i biglietti a loro dedicati inviando una mail a biglietteria@cagliaricalcio.com dal 30 aprile ore 16 sino al 3 maggio o in alternativa presso il Ticket Service dell’Unipol Domus (orari: lun 9:30 – 12:30 – mer. 15 – 18 e ven. 9:30 – 12:30 e dalle 15 alle 18), fino ad esaurimento posti.

Gli omaggi legati alla Normativa Under 14 si potranno richiedere esclusivamente on line (dal 30 aprile ore 16 al 3 maggio) inviando una mail a biglietteria@cagliaricalcio.com (ogni mail può contenere massimo due richieste). Il numero massimo consentito per ogni accompagnatore è di un solo omaggio.Iniziativa valida fino ad esaurimento posti. Il Cagliari Calcio raccomanda e consiglia di non acquistare tagliandi d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali. Per informazioni e assistenza puoi inviare mail a biglietteria@cagliaricalcio.com; Ulteriori info saranno disponibile al seguente link. (Clicca qui)»