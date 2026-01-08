Baronio racconta: «Lucescu stravedeva per me e Pirlo, avrei continuato alla Juve. Con CR7 sudavo freddo, in allenamento…»

L’ex calciatore e attuale vice allenatore di Pirlo allo United FC, Roberto Baronio, si racconta così svelando alcuni aneddoti sulla propria carriera

Roberto Baronio, ex regista e oggi vice di Andrea Pirlo negli Emirati Arabi, si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi di campo, l’amicizia con il “Maestro” e il dolore per la malattia della madre.

L’ESPERIENZA NEGLI EMIRATI CON PIRLO – «Siamo secondi a -1. Dopo la batosta avuta alla Samp, con l’esonero dopo tre giornate a pochi mesi dai playoff raggiunti senza poter fare mercato, avevamo bisogno di una nuova avventura».

GLI INIZI – «Nel 1990, a 12-13 anni. Guardavo “Galagoal”. Alba Parietti in conduzione, un gol in rovesciata di Fonseca in Sampdoria-Cagliari e la canzone “Uno su mille ce la fa” di Gianni Morandi. Ecco, lì pensai: “Quello che ce la fa devo essere io”».

LA CRESCITA – «Con Lucescu, a Brescia. Stravedeva per me e Pirlo, l’amico di sempre. Ci chiamava in prima squadra dagli allievi. Dal cortile di casa alla casacca della vita. Sono cresciuto in una famiglia umile, di operai, con un fratello maggiore di 7 anni. La prima tv era in bianco e nero. Prima di fare il calciatore ho anche fatto l’imbianchino. Sa quei lavoretti estivi, per guadagnarsi 50 mila lire? Mio fratello mi dava una mano, anche perché in casa, all’epoca, eravamo solo io, lui e nostra madre».

LA MADRE – «È stata tutto. Nell’estate 1996, prima di andare alla Lazio, piansi. Non volevo lasciarla. Ci ho messo tre giorni a firmare, anche se parliamo di un contratto da mezzo miliardo. A Brescia guadavavo sei milioni. All’epoca mi volevano Juve e Inter, ma seppi della Lazio solo a cose fatte. Il giorno in cui partii avevo quattro borsoni. Non sapevo cosa stessi facendo. Vorrei tanto che se lo ricordasse. Di ricordarsi che le voglio bene. “Sono Roby, tuo figlio”, le faccio notare. Lei risponde di sì e sorride. Non so se sappia davvero con chi parli. Vorrei che si ricordasse che ho realizzato i nostri sogni».

LA LAZIO – «Penso agli allenamenti di Zeman, vomitavo una sera sì e una no dopo aver corso i tremila metri. Poi si mangiava poco: verdure, zuppe, minestroni…».

L’AMICIZIA CON PIRLO – «Moratti lo soffiò al Parma e lo lasciò lì. Siamo cresciuti insieme: abbiamo vinto l’Europeo U21, diviso la camera e giocato alla Reggina in A nell’anno migliore della mia vita insieme a quelli col Chievo. Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio. Chissà come sarebbe andata. Non mi sono mai avvicinato a lui, mai. Nessuna invidia. Magari all’inizio si parlava meglio di me, ma lui non era ancora Pirlo. Scherzando, gli dico che ha imparato da me a fare il regista. A New York una volta gli dissi “oh, tra qualche anno mi fai da vice”. E lui: “Semmai è il contrario, io una squadra la trovo…».

L’ESPERIENZA DA VICE DI PIRLO ALLA JUVENTUS – «Iniziammo con l’U23, ci ritrovammo in A. Due titoli e la qualificazione in Champions all’ultima giornata non sono bastati per restare. Avrei continuato».

CR7 – «Il primo mese mi diceva solo “ciao”, poi, un pomeriggio, calciai qualche punizione dopo Pirlo. Tutte all’incrocio. Lui era a bordocampo con Nedved, gli chiese se avessi giocato. Quando gli dissi che avevo condiviso lo spogliatoio con Couto e Conceicao lui si illuminò. Da quel giorno iniziò a chiamarmi per i cross. Voleva il pallone all’altezza del dischetto per colpirla di testa. Sudavo freddo».

LA PARENTESI ALLA LAZIO – «Volevo giocare, chiedevo di andare in prestito, troppa concorrenza. Giocai solo nel 2009-10, dove vinsi la Supercoppa da titolare con Ledesma fuori rosa. A gennaio avevo chiuso col Bologna, ma Lotito giurò che mi avrebbe fatto due anni di contratto. Tutto falso. Per sei mesi non riuscii a parlarci».

