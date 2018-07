Antonio Barreca è, ufficialmente, un nuovo calciatore del Monaco: ecco i dettagli

Il Monaco sembra avere un certo feeling con il Torino quando si tratta di concludere operazioni per rafforzare il pacchetto difensivo del club che milita nella Ligue 1 e rappresenta uno dei più importanti competitors del Paris Saint-Germain. Vi ricorderete tutti della cessione di Kamil Glik, che due estati fa cambiò maglia e nelle casse del Toro finirono ben 11 milioni di euro. Stessa sorte è toccata stamane ad Antonio Barreca, ufficialmente nuovo calciatore del club biancorosso.

Sul sito del Torino, infatti, si legge: «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’AS Monaco Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Tutto il Torino FC abbraccia Antonio con affetto e gli rivolge un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale». Mentre l’annuncio del Monaco è stata più social, con un video che ritrae il neo terzino monegasco chattare con Kamil Glik per poi apporre la propria firma sul contratto quinquennale che lo legherà ad un club che ha sempre puntato con decisione sui giovani prospetti e che ha annoverato tra le sue fila terzini che poi si sono imposti sulla scena europea.