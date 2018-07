Torino, Barreca già domani a Monaco per le visite medice: le cifre

Il Monaco raggiunge un accordo con il Torino per l’acquisto di Antonio Barreca. Ai Granata Meite più un conguaglio di 2 milioni di euro.

Fumata bianca nella trattativa, in corso da settimane, tra Torino e Monaco per il trasferimento in terra francese del laterale Antonio Barreca. Le due società hanno, difatti, trovato un accordo e secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore ventitreenne già domani potrebbe sbarcare nel Principato per svolgere le visite mediche di rito. Al club granata andranno 2 milioni di euro più il giovane centrocampista Soualiho Meite.