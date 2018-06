Asse Monaco-Torino per Meite e Barreca ma c’è un problema: i dettagli

Movimenti di mercato tra Torino e il Principato di Monaco. I due club lavorano a un possibile scambio Meite-Barreca: le ultimissime

Si scalda il mercato del Torino. Il club granata potrebbe cedere il terzino Barreca. Il giocatore potrebbe trovare meno spazio con Walter Mazzarri e potrebbe cambiare aria. Il laterale classe ’95 ha mercato anche in Italia ma il suo futuro potrebbe parlare francese. Cairo e Petrachi infatti stanno valutando una possibile cessione del terzino sinistro ex Cagliari al Monaco. Il club francese ha manifestato interesse per il giocatore italiano e i due club stanno lavorando a un possibile scambio di mercato con Barreca che andrebbe a vestire la maglia del Monaco, abbracciando due ex colleghi ‘italiani’ come Keita e Jovetic, rispettivamente ex Lazio e Inter, ma soprattutto l’ex capitano del Toro, Kamil Glik. Il laterale piace tanto al Monaco che è disposto a sacrificare Soualiho Meite, centrocampista classe ’94, reduce da una buona annata, sempre in Ligue 1, al Bordeaux.

Il centrocampista centrale piace al Torino ed è ritenuto un rinforzo ideale per la mediana di Walter Mazzarri. Il tecnico ha granata ha chiesto un rinforzo a centrocampo e Meite sembra essere il profilo ideale per il tecnico toscano. Una trattativa ancora in fase embrionale, ma che potrebbe risultare conveniente per tutte le parti in causa. Toro e Monaco stanno trattando ma non c’è ancora l’intesa. Si lavora sulla formula dell’affare e sulla valutazione dei due cartellini. Il Toro chiede 10 milioni di euro per Antonio Barreca, la stessa cifra, più o meno, chiesta dal Monaco per Meite, che ha acquistato il francese per 7 milioni, nel 2017, dallo Zulte Waregem. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dello scambio di prestiti, con opzione di diritto di riscatto per entrambi i giocatori. Il Toro però non vorrebbe perdere Barreca a titolo definitivo e potrebbe inserire la recompra oppure una percentuale sulla futura rivendita. Anche il Monaco, eventualmente, inserirebbe una clausola identica a quella di Barreca.