Barreca al centro di un triangolo: Roma e Fiorentina si contendono il giocatore

Antonio Barreca oggetto del desiderio di Roma e Fiorentina: i giallorossi vorrebbero anche Baselli, i Viola proprongono lo scambio con Biraghi

L’asse Toro-Roma è incandescente. I giallorossi hanno manifestato alla dirigenza granata l’intenzione di comprare Baselli ma la forbice tra offerta e domanda è ancora molto ampia. Il presidente Cairo valuta il giocatore sui 20 milioni, ma la Roma non intende spendere assolutamente quella cifra. Probabile che si arrivi ad un punto di incontro inserendo alcuni calciatori della Primavera giallorossa. Capitolo Barreca: già l’estate scorsa la Roma aveva provato a portare il giocatore all’ombra del Colosseo, senza riuscirci. L’offerta era arrivata fino a 14 milioni di euro, venendo però rifiutata dal Toro. Possibile che Monchi aumenti i soldi sul piatto per regalare a Di Francesco un terzino duttile e qualitativo.

Ma tra Roma e Torino spunta anche la Fiorentina. Il Toro è da sempre interessato a Cristiano Biraghi e avrebbe chiesto alla dirigenza viola di iniziare una trattativa. I Della Valle chiedono in cambio dell’ex Pescara un conguaglio economico più Barreca. Il terzino granata piace a Stefano Pioli, disposto a privarsi di Biraghi pur di arrivare al Nazionale under 21. Vedremo come il Torino gestirà la carta Barreca, oggetto del desiderio di ben due squadre.