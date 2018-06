Il futuro di Barzagli e Chiellini sarà ancora a forti tinte bianconere, come si legge sul sito ufficiale del club piemontese

Barzagli e Chiellini sono, da anni ormai, i pilastri della difesa della Juventus, e continueranno ancora ad esserlo, visto che è arrivata l’ufficialità dei rispettivi rinnovi contrattuali. Con Gianluigi Buffon e Stephan Lichtsteiner che hanno deciso di andare a giocare altrove, e Claudio Marchisio sul punto di partenza, i due difensori centrali restano gli unici superstiti della Juventus che, da 7 stagioni di fila, si laurea sempre Campione d’Italia. Tenteranno di ripetere l’impresa anche per la prossima stagione.

Sul sito del club bianconero, infatti, si legge: «Barzagli, pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso il proprio vincolo con la Juventus per un’altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni – una vita – simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a rappresentare la Juventus, da prossimo capitano, fino al 2020». Se Andrea avrà il compito di fare da chioccia al giovane, e molto promettente, Mattia Caldara; Giorgio avrà il dovere di non far rimpiangere Capitan Buffon. Barzagli e Chiellini, dunque, avranno modo per migliorare lo score attuale: 185 partite giocate insieme, di cui 129 vinte. La Juve riparte dai suoi pilastri.