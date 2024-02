Baschirotto su Lecce Fiorentina: «Vittoria importante per il morale»

Le dichiarazioni del difensore del Lecce Baschirotto dopo il successo contro la Fiorentina conquistato all’ultimo minuto

Baschirotto, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la vittoria del suo Lecce contro la Fiorentina.

«Pensavamo di chiuderla con maggiore punteggio nel primo tempo. Non abbiamo mollato grazie al pubblico e lo ringrazio, non ci hanno mai abbandonato e va loro un grandissimo grazie. Vittoria importante che ci dà una spinta maggiore, il lavoro porta frutti e ci deve far lavorare duro potendocela giocare con tutti»