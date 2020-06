Daniele Baselli ha postato una foto sul suo profilo social dopo l’operazione al legamento crociato anteriore – FOTO

Daniele Baselli ha postato una foto sul suo profilo social dopo l’operazione al ginocchio destro infortunato.

Il centrocampista granata ha voluto ringraziare tutti i tifosi del Toro per l’affetto mostratogli in questo difficile momento: «GRAZIE a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato. Tornerò presto e con più voglia di prima».