Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Daniele Baselli a Sportmediaset ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole:

SAMPDORIA TORINO – «Abbiamo visto durante il campionato che il Torino non ha meritato di perdere contro nessuna squadra. Siamo competitivi e abbiamo voglia di fare bene dopo due anni non belli. La Coppa Italia potrebbe essere importante per noi».