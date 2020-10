Bassetti: «Coronavirus nel calcio? Quarantena di 7 giorni»

Il professore Matteo Bassetti ha parlato della situazione legata al Coronavirus nel mondo del calcio: le sue dichiarazioni

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha parlato della situazione legata al Coronavirus nel mondo del calcio.

«Nel calcio si potrebbe pensare ad quarantena di sette giorni dopo il contatto con un caso certo e tampone alla fine per poter disputare partita. Credo che il calcio possa essere una leva per migliorare gli altri sistemi. La squadra di calcio è uno spaccato della società civile, i rischi che ci sono per i normali cittadini sono anche per i calciatori. Pensare ad una’ bolla’ come nelle squadre di NBA? Sarebbe molto complicato, può essere una soluzione ma non spetta a me dirlo».