Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il tackle su Memic che manda in frantumi i sogni azzurri, la caviglia malconcia non è un’attenuante! E ora il Barcellona…»

Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il tackle su Memic che manda in frantumi i sogni azzurri. E ora il Barcellona…». Il punto

Il quotidiano Tuttosport ha messo nel mirino Alessandro Bastoni, criticando duramente l’espulsione del difensore interista nella partita contro la Bosnia, un episodio che, secondo il giornale, è stato la causa principale dell’eliminazione dell’Italia dal Mondiale 2026. “Nei giorni post-apocalisse brilla il silenzio di Alessandro Bastoni“, scrive il quotidiano, sottolineando che il fallo su Amar Memic ha compromesso le speranze della Nazionale.

Il Fallo e la Critica a Bastoni

Tuttosport descrive il fallo di Bastoni come una “entrata da karateka” per cercare di fermare Memic, un giocatore che non ha certo il calibro di Mbappé. Il giornale sottolinea che, nonostante il gol subito, la partita sarebbe potuta tornare in parità e la Bosnia avrebbe comunque regalato delle opportunità. Tuttavia, Bastoni ha rovinato tutto con una decisione affrettata, che ha “mandato in frantumi i sogni azzurri“.

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Le Scuse e la Reazione dei Tifosi

Nonostante giocasse con una caviglia malconcia e fuori ruolo, Tuttosport non giustifica l’errore, considerando che Bastoni ha l’esperienza per evitare simili imprecisioni. Inoltre, l’esultanza successiva al fallo durante Inter-Juve, dove simulò un contatto con Kalulu, ha sollevato ulteriori polemiche. Anche se Bastoni ha chiesto scusa, il giornale afferma che quelle scuse sembrano essere state “indotte” piuttosto che sincere, visto il silenzio seguito all’incidente.

Il Futuro di Bastoni: Verso il Barcellona?

Il giornale conclude il suo attacco indicando che Bastoni potrebbe essere destinato a lasciare l’Inter e approdare al Barcellona. Nonostante il difensore stia ancora combattendo per lo scudetto e la Coppa Italia, la sua reputazione tra i tifosi sembra compromessa. L’eliminazione dell’Italia e la controversa esultanza contro un giocatore della Juventus potrebbero pesare sul suo futuro in Nazionale, con la sensazione che i tifosi non possano perdonarlo fino a quando non lascerà la squadra azzurra.

Al momento, Bastoni dovrà affrontare la restante parte della stagione con il peso di una pesante critica che ha investito la sua carriera. La sua capacità di superare questa pressione sarà fondamentale per determinare il suo futuro sia a livello di club che con la Nazionale.