Italia, parla Bastoni: «Il mister ha insistito molto sull’atteggiamento, speriamo di fare un grande percorso insieme»

Italia, Bastoni: «Il mister ha insistito molto sull’atteggiamento, speriamo di fare un grande percorso insieme». Le dichiarazioni del nerazzurro

Un gol, una prestazione da leader e un 5-0 che rilancia entusiasmo e fiducia. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è stato uno dei protagonisti assoluti del netto successo azzurro contro l’Estonia, firmando la rete che ha chiuso i conti al Gewiss Stadium di Bergamo, la sua “seconda casa”.

Intervistato da Vivoazzurrotv.it, il centrale classe 1999 ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista di Milan e Nazionale, subentrato per dare nuova energia al gruppo. «Il mister ha insistito molto sull’atteggiamento – ha spiegato Bastoni – puntando su entusiasmo, voglia, fame e cattiveria, elementi che ci erano mancati. Li abbiamo messi in campo dal primo all’ultimo minuto».

L’impatto di Gattuso e il legame con i tifosi

Bastoni ha elogiato la leadership del nuovo ct: «Lo ricordiamo bene da giocatore: ha una grinta incredibile e ci trasmette energia. Quando sei stanco, riesce a darti quel qualcosa in più. Lo ringraziamo e speriamo di fare un grande percorso insieme».

Il difensore ha poi parlato del rapporto con il pubblico, tornato caloroso dopo mesi di critiche: «Sta a noi trascinare i tifosi. È normale che fischino se sbagliamo atteggiamento, ma dobbiamo riportarli ad amare la Nazionale».

Una serata speciale a Bergamo

Per Bastoni, bergamasco d’adozione, la partita è stata ancora più significativa: «C’era tutta la mia famiglia sugli spalti, è stato emozionante. E sappiamo quanto conti la differenza reti». Il gol, oltre a suggellare la vittoria, conferma il suo valore anche in fase offensiva, qualità che lo rende un punto fermo non solo per l’Italia ma anche per l’Inter di Cristian Chivu, dove continua a essere una pedina chiave nella corsa scudetto.

Prospettive azzurre

Il successo sull’Estonia non è solo un risultato rotondo: rappresenta un’iniezione di fiducia in vista delle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali. Per Bastoni, è l’ennesima prova di maturità: un difensore moderno, capace di unire solidità difensiva e pericolosità in zona gol, incarnando lo spirito combattivo che Gattuso vuole trasmettere alla sua Italia.